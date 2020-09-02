Фото: Невские новости/ Юлия Медведева

Компания ELARI совместно с MasterCard создала силиконовые браслеты с NFC-чипом, которые позволят родителям контролировать расходы детей, рассказал основатель компании Йосеф Закс, передают Nation News.

Глава компании-изобретателя объяснил, что важно развивать финансовый интеллект с детства. Дети в возрасте 7−9 лет еще не умеют пользоваться наличными деньгами в полной мере, и их нужно этому научить. Чтобы облегчить процесс созданы силиконовые браслеты, в которые встроен специальный NFC-чип. Он максимально упрощает процедуру оплаты для детей и позволяет родителям следить за финансовыми операциями.

— Мои дети, которым 7 и 9 лет — это целевая группа. Они еще не знают, как пользоваться деньгами и постоянно их теряют. Мы, как компания, давно искали подход, чтобы сделать продукт, который бы позволил приобщать детей к новой технологии. В этом поможет наш силиконовый браслет, в который вставляется NFC-чип, именно он способствует бесконтактной оплате. Управление осуществляется через специальное мобильное приложение, и родители могут пополнить любой из этих браслетов. Носитель браслета может расплачиваться этим устройством везде, где принимается MasterCard. А опекуны будут видеть расходы ребенка, — рассказал Закс.

В ближайшие дни браслет появится в магазинах сотовой связи по всей России.