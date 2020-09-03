Фото: Агентство городских новостей Москва — Игорь Иванко

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram трогательную фотографию. В кадре она стоит со своей мамой и нежно обнимает ее руками за талию. Подробнее — в материале Nation News.

На снимке хорошо видно, как похожи мать и дочь, это подчеркивает похожая одежда и прическа. Они обе одеты в светлые рубашки и юбки, их густые волосы свободно падают на плечи и обрамляют лица. Подписчики Лизы эмоционально отреагировали на публикацию и одарили ее комментариями и смайликами.

«Здоровья и счастья вам и вашей семье»;



«Приятно посмотреть! Красивые!»



«Самый дорогой человек на свете»;



«Такие нежные и счастливые!» — написали фолловеры под фотографией.

Они отметили, что актриса и ее мать выглядят потрясающе и очень похожи. Их сравнили с двумя сестрами и восхитились нежностью и любовью, которая идет от этой фотографии.