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Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин в беседе с Nation News высказал предположение, что вторая волна коронавирусе, которую прогнозируют эксперты, не повлечет за собой рост цен на продукты, включая имбирь.

Пандемия, которая разыгралась весной этого года повлекла за собой ажиотаж вокруг стоимости имбиря. Ему приписывают свойства укрепления иммунитета и снижения риска заболеваемости, и как следствие, цена на него очень сильно взлетели.

В Петербурге цена составляла от 400 до 500 рублей за килограмм, а в одном из магазинов во Всеволожском районе Ленобласти имбирь продавали по цене 4500 рублей за килограмм. В Башкирии за два дня цены поднялись с 350 до 5000 рублей, в Омске до 3000 рублей, а в Севастополе до 4000 рублей.

Эксперты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом осенью-зимой этого года. Интересно, как отразиться вторая волна на ценах? Эксперт пояснил, что такой сильный рост цен на имбирь весной был связан с закрытием границ с Китаем.

— Пандемия коронавируса практически не повлияла на цены в российских магазинах. Высокие цены на имбирь тоже продержались буквально неделю. Дело в том, что корень имбиря у нас продавали в основном китайский, поэтому и возникли проблемы с трафиком. Но федеральные сети тут же переключились на поставки имбиря из других регионов, и цены стабилизировались. Да и вообще, это не товар первой необходимости, — пояснил Ионкин.

В самом начали пандемии, напомнил собеседник, был также рост цен на гречку, но даже с этим учетом, цены сильно не повысились, хотя производители и предпринимали попытки. Ионкин уверен, что так как вторая волна будет слабее, то вряд ли это приведет к повышению цен на продукты питания, если конечно люди не начнут распространять панику в социальных сетях.

— Если будут писать, что, съев 100 кг гречки, человек не заболеет коронавирусом в течении 10 лет, то, наверное, гречку тоже быстро сметут с прилавков, и она повысится в цене. Но объективных причин для роста цен ни на гречку, ни на имбирь нет. Ажиотажный спрос всегда приводит к росту цен, но на короткий период. Потом все стабилизируется. Поймите, рынок сбалансирован покупательским спросом. Я знаю одну пекарню, где буханка хлеба стоит 700 рублей, только я ни разу не видел, чтобы ее покупали, — заключил Ионкин.