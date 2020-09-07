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Стилист Мария Данилина рассказала в беседе с Nation News как сформировать осенний гардероб и дала советы по сочетанию изящества и комфорта во время периода, когда температура меняется в течение дня. Начало осени — это период, когда днем еще по-летнему тепло, а утром и вечером довольно прохладно и выбор одежды требует ответственного подхода. Чтобы чувствовать себя комфортно в любое время суток и при этом выглядеть стильно и красиво можно применить такой прием, как многослойность.

Образы с использованием этого принципа выглядят привлекательно не только благодаря практичности, но и имеют своеобразную эстетику. За счет того, что в образ входят несколько вещей, можно поиграть с фактурами, сделать неожиданные акценты и не меняя одежду создать как небрежный, так и строгий «застегнутый на все пуговицы» лук.

При создании многослойного образа важно помнить, что чем ближе слой к телу, тем он должен быть тоньше. Например, можно надеть тонкую водолазку-сеточку, на нее шелковистое платье-комбинацию, сверху мягкий кашемировый джемпер деликатной вязки с V-образным вырезом, а на него уже тренч или легкое пальто.

Так можно использовать часть вещей из летнего гардероба, а часть из осеннего, удачно все сочетая. Также нужно не забывать про обувь и попробовать скомбинировать её с отсылкой к обоим сезонам. Если погода теплая, то можно надеть открытые стильные босоножки, но поддержать их в образе необходимо вещами, которые будут частично открывать тело: декольте, приоткрытые руки и т. д.). Более закрытая обувь хорошо сочетается с верхней одеждой, но вот с тонкими летними вещами не очень. Также любой образ будет смотреть гораздо интереснее, если использовать аксессуары.