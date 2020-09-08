Фото: instagram.com — @vladislavlisovets

По данным опроса развлекательной социальной сети «Фотострана», большая часть россиян покупают на осенний сезон куртки в качестве верхней одежды. 56% опрошенных предпочли куртки и 36% выбрали в качестве одежды пальто.

Влад Лисовец, популярный стилист, в разговоре с Nation News рассказал, с чем связана такая тенденция выбора, и посоветовал, какие куртки лучше выбираться, чтобы оставаться модным в текущем сезоне осень-2020.

По мнению звездного стилиста, россияне выбирают прежде всего удобство, останавливаясь на куртках. Такая одежда меньше пачкается и ее комфортнее носить, а также куртки сейчас в моде.

— Куртки гораздо удобнее. Пальто и плащи — это длинная одежда, которая пачкается в автобусе, метро. Россияне сейчас больше думают про удобство, и, соответственно, огромное количество брендов пропагандируют куртки — то есть они сейчас в моде, — отметил Лисовец.

В этом сезоне стилист рекомендовал россиянам выбирать куртки оверсайз, более объемные и большие модели.

— Приталенные фасоны и те, что по фигуре, остались в 2000-х. Цвета я бы призвал покупать более яркие, цвета настроения, чтобы выглядеть ярко на фоне осенней серости, — комментирует стилист.