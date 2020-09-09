Фото: Агентство городских новостей Москва — Никеричев Андрей

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук прокомментировал в беседе с ФАН приговор по делу Михаила Ефремова.

«Вот и закончилось дело Михаила Ефремова, его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также он должен выплатить 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Чего бы вы только не наблюдали сегодня у здания Краснопресненского суда в Москве! Суд этот, кстати, находится в центре Москвы, недалеко от двух интересных мест — Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Московского зоопарка. Если происходящее сегодня привело к лишним сединам профессоров, студентов и выпускников МГЮА, которым я тоже являюсь, то обитателей зоопарка очень бы развлекло. Было похоже на то, что сами обитатели зоопарка вышли к суду повеселиться, хотя повод был очень грустный. «Черные маги» проводили обряд, очевидно, призывая «темные силы», вокруг бегали всякие шаманы, колдуны и просто желающие попиариться. Картину дополняли девушки в гусарских костюмах с барабанами — трагикомедия вместо серьезного суда над пьяным водителем, который совершил смертельное ДТП.

<> Михаил Ефремов каялся перед родственниками погибшего Захарова публично, но фактически производил минимальные действия, направленные на помощь родственникам и больной матери погибшего, которой долгое время не могли сказать о смерти сына — боялись расстроить пожилую женщину, которая недавно перенесла инсульт. Ей стало плохо при виде сына в гробу, родственники выводили ее под руки. Она осталась на попечении брата погибшего переживать потерю сына в скромном доме в селе Кузьминское Рязанской области.

А сам Ефремов предложил по 200 тысяч рублей родственникам погибшего.

<> В отношении адвокатов возбуждены дисциплинарные производства, и это кажется правильным, так как их поведение может дискредитировать адвокатуру в целом. Мы наблюдали не судебный процесс, а подобие американского сериала про юристов с самопиаром и публичным самолюбованием.