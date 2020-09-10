Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Фанаты назвали Наталью Рудову Ларой Крофт

REP.ru
71
Фото: Агентство городских новостей Москва - Андрей Любимов

Фото: Агентство городских новостей Москва — Андрей Любимов

Российская актриса, звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова разместила в Instagram новое фото в кожаном мини, чем удивила фанатов. Поклонники сравнили актрису с Ларой Крофт. Подробнее в материале Nation News.

Наталья Рудова довольно часто публикует в Сети фото в откровенных нарядах и получает множество комплиментов. На этот раз она поразила поклонников своим образом в коротком кожаном платье и высоких сапогах. А на плечах звезды было накинуто пальто.

— 10.09.2020. Добро пожаловать в новую жизнь, Наташа. Спасибо тебе за все, 2020, — прокомментировала собственное фото, сделанное на модном показе, Наталия Рудова.

Подписчики сразу же оценили новый образ звезды и даже сравнили её с главной героиней фильмов, которые были сняты по компьютерным играм, Ларой Крофт. Также фолловеры отметили, что кожаный наряд очень идет знаменитости.