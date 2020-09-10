Фото: Агентство городских новостей Москва — Андрей Любимов

Российская актриса, звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова разместила в Instagram новое фото в кожаном мини, чем удивила фанатов. Поклонники сравнили актрису с Ларой Крофт. Подробнее в материале Nation News.

Наталья Рудова довольно часто публикует в Сети фото в откровенных нарядах и получает множество комплиментов. На этот раз она поразила поклонников своим образом в коротком кожаном платье и высоких сапогах. А на плечах звезды было накинуто пальто.

— 10.09.2020. Добро пожаловать в новую жизнь, Наташа. Спасибо тебе за все, 2020, — прокомментировала собственное фото, сделанное на модном показе, Наталия Рудова.

Подписчики сразу же оценили новый образ звезды и даже сравнили её с главной героиней фильмов, которые были сняты по компьютерным играм, Ларой Крофт. Также фолловеры отметили, что кожаный наряд очень идет знаменитости.