Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Психолог объяснил, зачем Яна Рудковская ретуширует свои фото

REP.ru
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Фото: instagram.com - @rudkovskayaofficial

Фото: instagram.com — @rudkovskayaofficial

Популярный российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская подверглась критике. Причиной стало ее новое фото в Instagram, где она демонстрирует свои стройные ноги в купальнике. Фанаты обвинили Рудковскую в том, что она злоупотребляет и неуместно использует фотошоп, с помощью которого она пытается скрыть свои комплексы, уверены пользователи соцсетей.

«Пожилая дама вытягивает ноги в фотошопе, чем всех насмешила. Зачем? Одни комплексы», — пишет одна из подписчиц Рудковской.

Психолог и основатель Школы успешного общения Евгений Вольтов рассказал в беседе с Nation News, почему у известных личностей возникает желание изменить себя на фотографиях и как возникают «звездные комплексы». Специалист считает, что желание выглядеть на фото лучше необязательно связано с комплексами, скорее с естественным стремлением стать лучше.

— Желание обрабатывать фотографии связано с тем, что люди всегда будут хотеть стать лучшей версией себя, — убежден эксперт.

Развиться комплексы у знаменитостей могут по причине негативных высказываний и критики аудитории, считает психолог.

— Обычно комплексы появляются тогда, когда общественность давит и говорит, что у тебя комплексы. Это если я сейчас вам скажу: «Не думайте об Ольге Бузовой» и вы сразу же ее представите, — объясняет собеседник. — Мы не смотрим на истории, когда нас хвалят, говорим «спасибо» и проходим мимо, а критику всегда воспринимаем на свой счет. Комплексы порождает аудитория.