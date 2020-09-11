Фото: instagram.com — @rudkovskayaofficial

Популярный российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская подверглась критике. Причиной стало ее новое фото в Instagram, где она демонстрирует свои стройные ноги в купальнике. Фанаты обвинили Рудковскую в том, что она злоупотребляет и неуместно использует фотошоп, с помощью которого она пытается скрыть свои комплексы, уверены пользователи соцсетей.

«Пожилая дама вытягивает ноги в фотошопе, чем всех насмешила. Зачем? Одни комплексы», — пишет одна из подписчиц Рудковской.

Психолог и основатель Школы успешного общения Евгений Вольтов рассказал в беседе с Nation News, почему у известных личностей возникает желание изменить себя на фотографиях и как возникают «звездные комплексы». Специалист считает, что желание выглядеть на фото лучше необязательно связано с комплексами, скорее с естественным стремлением стать лучше.

— Желание обрабатывать фотографии связано с тем, что люди всегда будут хотеть стать лучшей версией себя, — убежден эксперт.

Развиться комплексы у знаменитостей могут по причине негативных высказываний и критики аудитории, считает психолог.

— Обычно комплексы появляются тогда, когда общественность давит и говорит, что у тебя комплексы. Это если я сейчас вам скажу: «Не думайте об Ольге Бузовой» и вы сразу же ее представите, — объясняет собеседник. — Мы не смотрим на истории, когда нас хвалят, говорим «спасибо» и проходим мимо, а критику всегда воспринимаем на свой счет. Комплексы порождает аудитория.