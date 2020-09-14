Фото: Агентство городских новостей Москва — Сергей Ведяшкин

Муж актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев полностью взял все издержки на лечение жены на себя. Он работал в бешенном темпе, участвуя в разных ледовых шоу, об этом рассказали знакомые семьи. Подробнее в материале Nation News.

После того, как стал известен диагноз, Чернышев не стал обращаться за помощью к поклонникам актрисы или коллегам. Он решил сам заработать деньги на дорогостоящее лечение и биться за жизнь жены. Фигурист брался за все проекты, которые ему предлагали и несмотря на горе и отчаяние выходил на сцену и улыбался, посвящая работе все свое время. Он откатал 20 представлений за первые два месяца, рассказала певица Виктория Пьер-Мари.

Кроме этого Чернышев видел любимую жену буквально на грани отчаяния со всеми последствиями болезни и химиотерапии. Жить с красавицей женой и жизнерадостной женщиной — это одно, а вот наблюдать, как рак сжирает близкого тебе человека — это другое.

Актриса Лия Волянская рассказала, что вся тяжесть ситуации легла на плечи Чернышева. Он готов на все ради семьи, на одном из выступлений он показал публике их с Анастасией маленькую дочь Милу.