Фото: instagram.com — @maksimartist

Популярная певица Марина Абросимова, больше известная под псевдонимом МакSим удалила все фотографии из своего аккаунта в Instagram. Об этом рассказала в беседе с Nation News менеджер певицы Маргарита Соколова.

Певица удалила все фотографии и социальной сети, чем удивила фанатов и вызвала бурную реакцию. На видео, которое недавно появилось в Сети заметно как исполнительница сильно похудела.

Генеральный менеджер певицы сообщила, с чем связано похудение МакSим и о том в каком она сейчас состоянии. В прошлом году певица попала в ДТП и долго не появлялась на публике.

— Была авария, были проблемы со здоровьем, артистка пришла в идеальную форму, для этого она брала длительный отпуск. Она хорошо восстановилась, тут ничего необычного нет. Она всегда была такой — стройной и худой, ничего необыкновенного не произошло, — сказала Соколова.

Также менеджер рассказала, почему МакSим убрала все фотографии из Instagram. По ее мнению, певица сама скоро объяснит все детали и подробности своим фанатам.

— Артистка сама со временем прояснит, в голову человеку невозможно залезть и узнать, какие у нее мысли и думы. Пусть это останется под вопросом, — сказала гендиректор.

Менеджер отметила, что певица сама занимается ведением соцсети и решение удалить фото было её личным желанием.