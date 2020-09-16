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В беседе с Nation News юрист Екатерина Гордон сообщила, что артист Сергей Глушко сможет разобраться с бывшей любовницей с помощью полиции, подав заявление о мошенничестве и краже.

Глушко сделал чистосердечное публичное признание об измене своей жене Наташе Королевой. Он рассказал, как его якобы отравили, «развели» на половой акт, засняв все это на видео, чтобы потом воспользоваться видео и устроить скандал в СМИ ради пиара. Юрист Екатерина Гордон порекомендовала бодибилдеру обратиться в полицию и наказать девушек, если будут доказаны факты отравления и кражи.

— Если Тарзану действительно что-то подсыпали и были украдены личные вещи, то нужно действовать с помощью полиции. Ему нужно писать заявление, должна быть проверка и прочее. Я стараюсь не влезать в чужую интимную жизнь, но, если он был отравлен, то нужно идти в полицию, а если ничего подобного не было, то им нужно всем встретиться и урегулировать этот вопрос, — предлагает юрист.

Данная ситуация и скандал вокруг супружеской пары не повлияют на репутацию звезд, считает Гордон.

— Мы живем в такое время, когда всем на все наплевать, какое-то время зритель цепляется и потом все забывает. Так устроен современный зритель — надолго зафиксировать в нем позитивный или негативный образ практически невозможно, — объяснила правозащитница.