Фото: instagram.com — @legkostupovavalentina

Близкие певицы Валентины Легкоступовой получили заключение врачей о повреждениях, которые были обнаружены на теле певицы перед смертью. Подробнее в материале «ПолитРоссия».

Медицинская экспертиза подтвердила, что у покойной была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей. Также были обнаружены гематомы в теменной области справа, множественные гематомы туловища и конечностей.

— Характер травм указывает на то, что перед смертью Валентина была жестоко избита и пыталась защищаться — об этом говорят повреждения на руках, — комментирует заключение адвокат Сергей Жорин.

Дети певицы считают, что виноват супруг Валентины Юрий Фирсов, который был ее законным супругом всего 40 дней. Он утверждал, что Легкоступова упала в ванной и ударилась головой, что и привело к смерти. Если учесть заключение медицинской экспертизы, то версия мужа покойной певицы недостоверна. Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти артистки.