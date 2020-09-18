Легенда российской эстрады 83-летняя певица Эдита Пьеха перестала общаться с прессой и своими поклонниками из-за проблем со здоровьем. Стало известно, что у певицы сильно болит спина. Подробнее — в материале Nation News.

Летом Эдите Пьехе исполнилось 83 года, обычно этот день она проводила на сцене, но в этом году из-за пандемии коронавируса концерты были отменены. Но Пьеха не появлялась и онлайн. Поклонники начали беспокоиться о ней, пытались связаться с ней по телефону, но у них не получилось. Оказалось, что звезда не общается ни с журналистами, ни с поклонниками из-за своего состояния здоровья. Она поселилась в доме под Петербургом с помощниками и не общается ни с кем.

Как сообщил знакомый семьи певицы, у нее сильные боли в спине и она почти не встает с кровати. Семья, позаботившись о ней, отключила все телефоны, чтобы ее не беспокоили звонками, и сами они общаются через помощников. Но дочь певицы Илона Броневицкая не подтвердила информацию о состоянии матери.

— Нормально у нее всё, а зачем до нее дозваниваться? Она просто… Ну, не отвечает сейчас. Не хочет. Я у нее была вчера. Чувствует себя неплохо. Но контактировать ни с кем посторонним не желает, — рассказала Илона.

В последнее время на выступления Эдита Пьеха брала с собой на сцену стульчик. Поклонники понимающе отнеслись к этому и не осуждали ее, что она не может стоять на сцене, все понимают, что возраст берет свое.