Фото: instagram.com — @im_lyubovaksenova

Актриса Любовь Аксенова рассказала о своем самочувствии, лежа в гробу. Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» призналась, что очень устала от своего интенсивного рабочего графика. Подробнее рассказывает Nation News.

После церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, актриса поспешила на самолет, чтобы успеть приготовиться к съемкам в новом проекте в Москве. Последние пару дней Любовь Аксенова встречалась с журналистами для интервью. Молодая актриса призналась, что сильно устала.

Свои слова она проиллюстрировала шокирующей фотографией в профиле социальной сети Instagtam. На снимке Аксенова лежит в гробу с широко открытыми глазами. Ассистент съемочной группы поправляет белую шелковую подушку у нее под головой. Аксенова отметила, что большего антуража фотографии добавил яркий свет софитов. Актриса отметила, что гроб показался ей «очень удобным местом».