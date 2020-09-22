Prt Scr instagram.com — @nataliapodolskaya

В беседе с Nation News психолог Наталья Наумова высказала мнение по поводу публикации Натальи Подольской, сказав, что беременным женщинам хочется поделиться радостью и счастьем.

Российская певица Наталья Подольская обнажила свой круглый живот ради фотографии в Instagram. На фото беременная артистка позирует в джинсах и черном топе. Поклонники раскритиковали звезду за откровенные фотографии и вынудили закрыть комментарии к публикации.

«Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас?! Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!» — написала звезда в Instagram.

Психолог Наталья Наумова считает, что желание беременных женщин поделиться своей радостью совершенно естественно.

«Когда девушка переживает период беременности, она чувствует, что она прекрасна, ее живот прекрасен, там ребенок. В такие моменты женщине кажется, что если она покажет живот другим, то остальные тоже будут счастливы, будут видеть и радоваться этому чуду», — отмечает психолог.

На вопрос, как бороться с негативом в такой ситуации, психолог ответила, что невозможно угодить всем, главная защита — это здоровая самооценка.

«Если мы поверили в это неодобрение, то мы расстроимся. Нас могут задеть только те слова, которые давят на больное место. Если девушка уверена, что она, будучи в положении, прекрасна, то никакая критика ей не страшна. Скорее она подумает, что с этим человеком что-то не то. Поэтому здесь нужно укреплять свою самооценку и быть уверенным, что раз уж выложил, значит все прекрасно и все хорошо», — подытожила специалист.