Фото: Агентство городских новостей Москва — Кирилл Зыков

После того, как певица Наташа Королева узнала об измене мужа Сергея Глушко, она записала новую песню, которая называется «Красная помада». Премьера состоится 24 сентября. Подробности в материале Nation News.

Уже несколько недель поклонники певицы и стриптизера обсуждают сексуальный скандал в центре которого находится звездная пара. Пока Королева была в отпуске, ее муж привел домой малоизвестную актрису Анастасию Шульженко и с ней изменил певице. Сначала танцор отрицал все обвинения в неверности, но после появления в Сети доказательств его измены, вынужден был публично признаться в содеянном. Все это время, пока Глушко записывал оправдательные речи, Королева молчала.

Накануне артиста первый раз прокомментировала ситуацию и рассказала, что она «заливает» горе алкоголем и заедает сладостями. Сегодня она анонсировала премьеру новой песни, которая посвящена неверному мужу.

— Каждая семья проходит через кризис из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие — теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово «Кризис» состоит из двух иероглифов: один переводится как «Разрушение», а второй — «Шанс», — написала Наташа Королева в описании к видео с отрывком из новой песни «Красная помада».

Поклонники певицы в комментариях к публикации разделились на два лагеря: одни поддержали певицу, а другие обвинили в пиаре и спланированном скандале, чтобы презентация песни прошла успешно. На критику подписчиков Королева не ответила.