Фото: instagram.com — @natali_star74

Певица Натали бережно относится к своей красоте во время отдыха от сцены. Она выходит на прогулки в город без макияжа или с минимальным количеством косметике на лице. Подробнее рассказывает издание Nation News.

Многим поклонникам непривычно, что 46-летняя певица предстает с одним лишь только блеском на губах. Фанаты привыкли видеть исполнительницу хита «Ветер с моря дул» в ярком образе на сцене. На выступления певица обычно выходит «при полном параде». Визажисты делали ей яркий макияж, наносили густые тени на веки, а также тушь для ресниц и много пудры, помаду выбирают обычно броскую и яркую.

Когда Натали отдыхает от концертной деятельности, она не злоупотребляет большим количеством макияжа. На прогулках она обычно одета в легкое платье свободного кроя, делает незамысловатую укладку. Свою фотографию в естественном образе певица разместила в блоге в Instagram.

На днях Натали разместила архивное фото с поп-королем Филиппом Киркоровым. На снимке 15-летней давности звезды запечатлены в аэропорту. Натали выглядит как юная школьница в розовом платье с бретелями. Киркоров в солнцезащитных очках привлек к себе внимание подписчиков. Многие считает, что в 38 лет артист выглядел лучше и был «настоящим».