Фото: Агентство городских новостей Москва — Андрей Никеричев

Актер Никита Джигурда пытается найти свидетеля смертельного ДТП с участием Ефремова Дарью Белоусову. По его мнению, она сможет направить следствие «в нужное русло». Подробнее рассказывает Nation News.

Уже больше двух недель актриса тетра «Современник» Дарья Белоусова не выходит на связь. Шоумен Никита Джигурда боится, что с любовницей Михаила Ефремова могло произойти что-нибудь ужасное.

Джигурда считает, что Белоусова — это связующее звено в деле Ефремова. Актер провел свое расследование и выяснил, что у автомобиля Ефремова якобы было повреждено колесо, и он при большом желании не смог бы справиться с управлением.

Также Шоумен уверен, что пропавшая актриса может объяснить откуда у артиста в крови, кроме алкоголя и наркотиков также содержалось сильнодействующее снотворное. Он уверен, что адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев не разглашал эту информацию по просьбе клиента, который защищает свою любовницу.