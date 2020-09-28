Фото: Агентство городских новостей Москва — Софья Сандурская

Рунический провидец Игорь Вечерский специально для Nation News сделал прогноз дальнейших отношений в семье Тарзана и Королевой. Он считает, что ситуация с изменами и конфликтами в семье будет длиться еще долго. Вероятно, что вскоре появятся новые подробности совместной жизни звезд.

Несмотря на общественный резонанс, нельзя с точностью сказать, что союз звезд дал трещину, уверен Вечерский.

— Обыкновенная измена не способна разрушить такие отношения. В паре могут возникнуть более серьезные разногласия на почве проявления эмоций и неспособности контролировать чувства и желания, однако это лишь вероятность. Королева сейчас действительно испытывает не самые лучшие эмоции, к тому же есть вероятность энергетического влияния на ситуацию с ее стороны. Но это останется в прошлом, их отношения с Глушко имеют большой потенциал для развития, хотя в чем-то у них и есть разногласия, — считает Вечерский.

Эксперт видит какое-то воздействие на семейную пару извне, но Глушко старается сохранить брак и пойти на компромиссы. Артист смотрит в будущее, но в его словах о жене есть недосказанности.

— Есть скрытое с его стороны, что еще может всплыть наружу и вызвать новый виток обсуждения. В сложившейся ситуации нужно разобраться с негативным влиянием, направленным на ухудшение их отношений. В общем, договариваться и идти навстречу друг другу, не обращая внимания на мелочи жизни и порой кажущиеся важными, но потом становящиеся незначительными обстоятельства. Решить возникший финансовый вопрос, играющий немаловажную роль. Они имеют большие возможности для успешной коммуникации и нахождения путей для комфортного сосуществования, — добавил рунолог.