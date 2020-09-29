Фото: instagram.com — @friske_natalia

Поклонники Натальи Фриске не смогли справиться с эмоциями, увидев фото, которое она опубликовала в социальных сетях. Подробнее рассказывает Nation News.

Наталья Фриске поделилась фотографией в Instagram, которую она сделала на пляже Мирисса, Шри-Ланка. На фото младшая сестра звезды показалась в черном эффектном купальнике на фоне голубой воды бассейна. Фриске удивила фанатов: поклонники увидели ее стройные ноги, крепкие бедра и подтянутый живот. Героиня фото загадочно улыбается, глядя в объектив.

Подписчики Фриске выразили свое восхищение в комментариях к посту, отметили ее привлекательную внешность и отличный зрительный контакт с аудиторией.

Наталья Фриске написала под фото цитату Оскара Уайльда, отметив, что лучшим лекарством для души являются ощущения. Она также выразила надежду на скорое открытие границ после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.