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Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала в беседе с ФАН, что дети, как взрослые, подвержены стрессам и некоторые вещи в поведении ребенка говорят о таком состоянии. Она объяснила, как распознать признаки стресса в поведении ребенка, в том числе и по рисункам. Присутствие стресса в жизни совершенно нормальное явление, отметила психотерапевт. Для ребенка в такой период важно, как отреагируют значимые взрослые на это.

— Большое значение имеет, могут ли его поддержать и понять близкие взрослые. Или они будут долго его критиковать и наказывать? Родителям очень важно, с одной стороны, поддержать ребенка, а с другой — простимулировать и помочь не расслабиться. Задача, конечно, непростая. Родителям стоит прежде всего сказать: «Я тебя понимаю», похвалить, приободрить и только после этого задавать вопросы: что делать и как с проблемой справиться. Тогда стресса будет минимум, — сказала Наталья Наумова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Понять, что у ребенка стресс, можно по нескольким признакам, первый из которых — поведение, отметила специалист.

— Ребенок становится более нервным. Иногда становится замкнутым. Если в семье не принято рассказывать о проблемах, ребенок будет замкнутым и грустным, — объяснила Наталья Наумова.

Кроме того, о стрессе могут свидетельствовать некоторые детали в детских рисунках. Обратить внимание стоит на цвета, которые ребенок использует при рисовании.

— Темно-красный, черный цвета и штриховка указывают на то, что ребенок находится в стрессе. Если в рисунке есть повторяющиеся линии, многократные круги и овалы, значит, ребенка мучает какая-то мысль, которую он прокручивает в голове, — рассказала специалист.

Также о стрессе может говорить общая подавленность ребенка, добавила специалист.

— Если у ребенка хороший контакт с родителями, он скажет: «У меня проблемы, мне тяжело, помогите мне». А слова: «Ты сам виноват», «Не надо так делать» отталкивают ребенка от откровенности, и он не может своим опытом поделиться, — резюмировала Наталья Наумова.