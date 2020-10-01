Фото: instagram.com — @volkonskaya.reshetova

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» встала на защиту модели Алены Шишковой. Она считает, что «наглая и глупая баба» Решетова помешала Шишковой сохранить отношения с Тимати. Подробнее — в материале Nation News.

Недавно экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова удивила поклонников, рассказав, что она была беременна, когда Тимати начал встречаться с моделью Анастасией Решетовой. Решетова не стала молчать и опубликовала информацию о том, что их роман с рэпером начался, когда его с Шишковой дочке было 4 месяца.

Блогер считает, что такие публичные разборки вполне ожидаемы. По мнению Миро, девушки перестали молчать и сохранять нейтралитет, потому что обе сейчас являются «отправленными в старый дворец наложницами». Миро отметила, что Решетовой не удастся оправдаться, а ее ответы выглядят глупо и неуклюже.

«Ну, хорошо. Я хочу верить людям, и Насте поверю. Но чем лучше связь с мужчиной только что родившей девчонки? Неважно, женат ли этот мужик или нет, живут они вместе или раздельно. Важно только одно: на свет появился малыш, и этот малыш (или малышка) имеет право на семью, в которой мама и папа живут вместе», — высказалась Миро.

По ее мнению, даже если Решетова говорит правду, ей не стоило связываться с отцом новорожденного ребенка. Возможно, новые отношения помешали Тимати наладить отношения с Аленой Шишковой и сохранить семью.