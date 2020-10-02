Фото: Федеральное агентство новостей — Андрей Тюнников

Друг семьи певицы Чичериной и ее мужа Сухраба в беседе с Nation News рассказал, что супруги остались в живых после того, как попали под обстрел азербайджанских беспилотников.

Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, руководитель центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров после появления сообщения о том, что Чичерина с мужем попала под обстрел на пути к Степанакерту сразу же связался с военкором Семеном Пеговым, который находится в Нагорном Карабахе.

По сообщению Пегова, Чичерина и ее супруг живы. Сейчас они находятся в 40 км от столицы Карабаха.

Певица в пятницу разместила в своем Instagram фото, где она была в каске и бронежилете с отличительными знаками В С Армении. По данным WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.