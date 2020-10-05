Астролог Елена Данилова в беседе с ФАН рассказала, что до 23 октября Венера — покровительница любви, роскоши и красоты будет находится в знаке Льва. А это значит, что будет желание слушать комплименты, предстать во всей красе перед окружающими и быть на виду. Что же ждет в этот период знаки Зодиака?
Овен
Овнов ждет много романтики, встреч и подарков. Данилова рекомендует любить и развлекаться: середина осени к этому располагает.
Телец
У Тельца будет больше уютного и домашнего времяпрепровождения: под теплым пледом, можно даже большой и яркой компанией, но, чтобы все были свои.
«Чтобы можно было блистать, не задумываясь о последствиях», — заявила Данилова.
Близнецы
Близнецов ждут случайные встречи, командировочная романтика, прогулки в городе. Это ненадолго добавит нотки яркости и беспечности в преддверии холодов.
Рак
Ожидается вкусная еда, изысканная кухня ресторанов.
«Кроме того, подарки и знакомство с родителями возлюбленного вполне возможны уже в ближайшие недели», — добавила астролог.
Лев
Самое время выступать, собирать комплименты и восторженные взгляды, считает астролог. Она призывает не бояться экспериментировать со внешностью.
Дева
Астролог рекомендует быть аккуратными в тратах, даже если знаете, что винтаж в моде и такого точно ни у кого нет.
«Спонтанные расходы не оправдают себя», — уверена Данилова.
Весы
Впереди новые интересные знакомства, которые принесут массу пользы и приятного времяпрепровождения. Влиятельные друзья, с которыми приятно иметь дело, напомнят о себе.
Скорпион
«Влюбиться и блистать на работе — это сейчас про вас. Не удивляйтесь повышенному вниманию со стороны начальства. Может случиться роман», — считает Данилова.
Стрелец
Если есть возможность, то астролог рекомендует отравиться на море. Перезагрузка и новые знакомства на воде пойдут на пользу.
Козерог
Приятные бонусы от партнера, эксперименты в постели и тайные поклонники ждут Козерогов в эту яркую и непредсказуемую осень.
Водолей
Астролог рекомендует уделить больше внимания партнеру.
«Говорите комплименты, будьте яркими и непредсказуемыми», — добавила Данилова.
Рыбы
По словам астролога, светские мероприятия с коллегами принесут удовольствие, возможен служебный роман.
«Рабочее место должно радовать, поэтому захочется что-то изменить — дерзайте», — заключила Данилова.