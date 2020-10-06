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Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Nation News рассказала, что осень перед предстоящим годом Белого Металлического Быка — это грань перехода между двумя периодами. Чтобы войти в новый этап правильно и обрести удачу, нужно совершить ритуалы для исполнения желаний и соблюдать определенные правила.

— Осень 2020 года является гранью перехода между годом Металлической Крысы и годом Белого Металлического Быка. Чтобы правильно привести 2021 год в свою жизнь, нужно до конца осени 21-го числа каждого месяца проводить ритуал по исполнению желаний: высушить желтый листок клена и гелевой ручкой написать на нем ваши заветные мечты, — объяснила экстрасенс.

По словам экстрасенса, год Металлического Быка это характеризуется стихией земли повезет трем знакам: Деве, Козерогу и Тельцу. Собеседница отметила, что бык — это истинный труженик, так что акцент будет идти на сферу работы.

— Грядущий год будет очень хорошим, интересным, богатым на события. Белый Металлический Бык всегда характеризуется стальными нервами и железным характером. Сочетание в будущем году стихий земли и металла считается очень хорошим знаком. Такой год бывает раз в 60 лет, — рассказала Миронова. — В год Быка у семейных пар будет присутствовать стабильность, верность, преданность. Это очень благодатный год для рождения детей, особенно мальчиков, — отметила эксперт.

Экстрасенс рассказала, что в будущем году будет преобладать белый цвет и металлический. Чтобы правильно пройти переходный период и вступить в новый цикл, лучше носить белые вещи, а также серые и серебряного цвета.

— Самым лучшим в одежде будет сочетание металлического с белым. Можно носить голубые оттенки, они тоже приносят удачу, энергетику чувственности, красоты, гармонии. Этот цвет подходит тем, кто одинок, кто в будущем году хочет встретить свою вторую половинку, — рассказала Миронова.