Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Актриса, сыгравшая в военной драме «Сибириада», Наталья Андрейченко вынуждена уехать со своей виллы на берегу Карибского моря из-за природного катаклизма. В своем боге в Instagram она разместила видео, на котором прощается с домом. Подробнее — в материале Nation News.

Наталья Андрейченко больше десяти лет живет в Мексике. Сейчас заслуженная артистка РСФСР покидает свою виллу из-за надвигающегося сильного шторма. На время стихийного бедствия главная героиня «Мэри Поппинс, до свидания» поселится в гостинице подальше от опасного побережья.

Актриса рассказала, что на Мексику надвигается один из крупнейших ураганов, который называется «Дельта». Всех жителей побережья срочно эвакуируют. Наталья Андрейченко уверена, что остается только молиться, чтобы жилье осталось в сохранности после разбушевавшейся стихии.

15 лет назад в городе Канкуне в Мексике ураган, похожий по мощности на «Дельту», не оставил после себя ничего. Местные жители были вынуждены долгие годы восстанавливать дома и выстраивать инфраструктуру. «Дельта» дойдет до побережья Карибского моря 7 октября. Андрейченко сообщала, что некоторое время будет находиться без связи.