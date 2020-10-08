Фото: instagram.com — @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова выложила в своем Instagram трогательную фотографию с сыном от Тимати Ратмиром и подписала ее, заявив, что не против завести еще детей. Подробнее — в материале Nation News.

Молодая мать, которая месяц назад официально рассталась с рэпером Тимати, воспитывает маленького сына Ратмира Юнусова и часто выкладывает фотографии в социальные сети. 24-летняя Анастасия рассказала, что малыш, которому скоро исполнится годик, довольно активно проявляет свой характер.

— Он уже такой большой стал, что мне еще детей захотелось, — призналась модель.

Подписчики, активно следящие за жизнью звездного семейства, поддержали Анастасию. Многие из них отметили, что малыш «хорошо получился» и высказали сожаление по поводу расставания пары.



«Только папу не меняйте, больно уж у вас дети красивые получаются», — написали фолловеры в комментариях.

Они пожелали Решетовой столько детей, сколько будет ей нужно для счастья, и заметили, что материнство ей к лицу. Также их живо заинтересовала кандидатура отца ее будущих детей.