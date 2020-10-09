Фото: Prt Scr youtube.com — ТО «Gazgolder»

Певица Алена Апина посетила шоу Максима Галкина «Музыкалити» вместе с Даней Милохиным. Мнения о певице, которые зрители высказывали в комментариях, разделились. Подробнее — в материале Nation News.

Алена Апина появилась в передаче в лаконичном, но при этом ярком наряде. Она надела черную футболку и розовые лосины. Прическа небрежно уложена, на лице нюдовый неброский макияж. На шоу Галкина она представляла «старшее поколение» и явно хотела отставать от молодежи. Подписчики канала отметили, насколько молодо и свежо выглядит артистка. Также они обратили внимание, что с прической, когда волосы до плеч, она напоминает Настю Ивлееву.

«Алена! Вы икона стиля 90-х годов! А сейчас стали еще лучше! Как вам это удается, раскройте секреты?»;



«Апина красотка! Ей 56 лет?! Не верю…»;



«Алена Апина выглядит на лет 30−35 максимум!»;



«Почему никто не написал, что Алена — Ивлеева через 15 лет?»;



«Смотрел с маленькой племянницей, она сказала: „Это Настя Ивлеева?“. Я — „нет“. Она — „значит, ее мама“. И тут я задумался, а ведь что-то есть», — написали под роликом.

Но нашлись и те, кто не оценил яркие лосины исполнительницы и осудил ее пластические операции, которые, по слухам, она делала. Зрителям не понравились пышные губы певицы, которые, как они думают, являются результатом работы хирурга. В комментариях поинтересовались, «что она сделала со ртом» и осудили моду «на утиные губы».