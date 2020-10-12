Фото: flickr.com — The USO

Известный американский писатель Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия». В своем аккаунте в Twitter он назвал сериал спагетти-вестерном со снегом и убийцами. Подробнее в материале «ПолитРоссия».

Знаменитый писатель описал свои впечатления от просмотра киноленты. Много снега, водки и зараженные чумой русские-убийцы, описал «Эпидемию» Стивен Кинг. Он сравнил сериал со спагетти-вестерном и отметил, что сериал был снят зрелищно и профессионально, хотя в некоторых местах сюжет построен вверх дном.

Проект «Эпидемия» вышел на большие экраны в 2019 году. Он рассказывает о смертельном вирусе, который поражает людей. Власти предпринимают жесткие меры и отлавливают контактирующих с зараженными, чтобы в дальнейшем уничтожить их. Сериал вошел в список лучших по версии сервиса Netflix и был переведен на 12 языков.