Фото: instagram.com — @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская разместила в своем аккаунте Instagram фото с актрисой и участницей шоу Comedy Woman Мариной Федункив. Она очень тепло отозвалась о юмористке, но пользователи обратили внимание на внешность самой певицы. Подробнее — в материале Nation News.

Она рассказала о приятном знакомстве с артисткой и разместила фото, на котором они с новой подругой стоят обнявшись. Успенская на снимке стоит в бархатном платье яркого цвета фуксия и прижимается щекой к Федункив.

«Марина Федункив, прекрасный, светлый, а самое прекрасное, что смешной человек! Comedy Woman с тобой повезло!», — написала певица под фотографией.

Многие подписчики высказали симпатию в адрес обоих женщин, но большая часть заметила, что Успенская постарела и выглядит плохо, а также отметили, как ее портит пластика. За сутки фото получило более 20 тысяч лайков. Пользователи также отметили ошибку в выражении, заметив, что это «Любовь смешная, а Марина веселая».