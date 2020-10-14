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Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко рассказал на пресс-конференции ТАСС, что основные номинации «Премии Рунета-2020» будут разбавлены актуальными темами и проблемами текущего года. Подробнее — в материале Nation News.

«Премия Рунета» проходит ежегодно с 2004 года. В пандемию коронавируса популярность Интернета взлетела. События, произошедшие за этот год, показали, насколько важны интернет-сервисы. Некоторые россияне в период самоизоляции не теряли времени и воспользовались им, чтобы заняться самообразованием. Мир цифровых технологий плотно вошел в нашу жизнь. Этот год — особенный для Рунета, ведь его влияние выросло на 15%. А представленные номинации максимально отражают действительность.

Кроме основных номинаций, которые передают общий характер, были включены и специальные, например, награда за определенные достижения.

Особое место в этом перечне занимают коронавирус и внутренний туризм, ведь большинству людей пришлось столкнуться со сложностями передвижения даже в пределах своего города, не говоря уже о других странах.