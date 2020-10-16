Фото: instagram.com — @xenia_sobchak

Режиссер Константин Богомолов разместил у себя в аккаунте Instagram милое признание своей супруге, телеведущей Ксении Собчак. Это был ответ на пост Ксении о муже. Подробнее в материале Nation News.

Богомолов написал небольшой пост о супруге и разместил две их трогательные фотографии на морском побережье. На одной из них Собчак подкидывает в небо соломенную шляпу, а на другой просто идет по берегу босиком, при этом, оборачиваясь, смотрит в камеру. На телеведущей свободные белые брюки и летняя куртка, на голове шляпа.

«Я не тоскую о море. Обнимаешь тебя и как в теплое море падаешь. Ты — жизнь и счастье. Люблю», — написал Богомолов.

Эмоциональное признание режиссера вызвало восхищение подписчиков. Они пожелали счастья паре и отметили, что супруги очень подходят друг другу. Жена режиссера действительно достойна любви.

«Ваши признания в чувствах — до мурашек… Вы чудесная пара».



«Какое красивое признание в любви! Вы потрясающая пара!»



«Очень красиво сказал».



«Какие слова! Счастья вам безграничного!»



«Бывает же такое…»



«Счастья вам! Она и правда самое теплое и веселое море», — написали фолловеры под постом.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились чуть больше года назад. Они творчески подошли к свадьбе, выбрав датой проведения торжества пятницу, 13 сентября, и объединив поездку в ЗАГС на катафалке, венчание в церкви и стриптиз в исполнении невесты.