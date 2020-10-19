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Издание Nation News провело опрос, чтобы узнать куда поедут россияне в случае невозможности поехать отдыхать за границу. Выяснилось, что большинство граждан хотели бы отдыхать в Карелии и на Байкале.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть выезды за границу российским гражданам. Он считает, что именно туризм стал главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

В опросе издания приняли участие больше 1000 человек. У них поинтересовались куда бы они хотели отправиться в отпуск, если можно будет путешествовать только по России.

Около 28% респондентов признались, что хотели бы поехать на Байкал или в Карелию. Немного меньшее количество 25% пожелали провести отпуск на Черном море, в Крыму.

На третьем месте самых желаемых мест для путешествий находятся города-курорты: Геленджик и Сочи.

Меньше всего россиян хотели бы отдохнуть в Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В эти регионы хотят отправиться всего лишь 3% и 4% опрошенных соответственно.