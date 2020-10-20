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Издание UPI написало о том, что любовь к макаронам с сыром помогла мужчине разбогатеть. Эксклюзивный перевод статьи представляет «ПолитРоссия».

Маркеттон Каррауэй, житель Северной Каролины, рассказал, как победил в лотерее благодаря своим кулинарным пристрастиям. Он поделился секретом своего крупного выигрыша. По его словам, он просто пошел в магазин за продуктами, чтобы приготовить свое любимое блюдо: макароны с сыром.

— Я собирался в магазин купить макарон и сыра, чтобы приготовить свое любимое блюдо, но, когда я подошел к прилавку и получил сдачу, что-то подсказало мне приобрести лотерейный билет, — рассказал он.

Его не подвела интуиция, отметило издание, потому как билет стоимостью всего 5 долларов принес мужчине выигрыш в размере 200 000 долларов (более 15 млн рублей). Первое, что сделал победитель, это позвонил своей маме и поделился радостной новостью.

— Я сказал ей, что ей больше не нужно вести свой бизнес, — сказал мужчина.

Чтобы подтвердить сказанное, он отправил ей фото выигрышного билета, чтобы она убедилась, что «ему это не мерещится».

Мужчина рассказал о своих планах на ближайшее будущее. По его словам, он хочет часть выигрыша потратить на покупку дома, а часть отдать на лечение своей семьи.