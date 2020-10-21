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Стилист и телеведущая Лина Дембикова в разговоре с Nation News посоветовала, что надо покупать вещи оверсайз, смотреть видеоматериалы и условия возврата в онлайн-магазинах. Подробнее в материале Nation News.

Крупные марки закрывают обычные магазины в России: перестанет работать самый крупный магазин H&M на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также магазины недорогой одежды Lefties от владельцев Zara, Bershka и Pull&Bear. Стилист Лина Дембикова уверена, что расстраиваться не стоит. Крупные ритейлеры не уйдут с российского рынка, они могут изменить формат работы и перейти в онлайн. Так на что же стоит обращать внимание при покупке одежды в онлайн магазинах?

По мнению стилиста, выбирая вещи на сайте, стоит обратить внимание на модели оверсайз. Тренд на «большую» одежду не выходит из моды уже несколько лет, поэтому прогадать с размером — не страшно.

— Если вы выбираете, что-то онлайн и не уверены, что вещь сядет на вас эффектно, то выбирайте крой чуть свободнее. Здесь всегда можно добавить ремень, сместить акцент в другую сторону, подчеркнуть талию и так далее. Поэтому оверсайз вещи более комфортны для заказа онлайн, — рассказала Лина.

На подобных сайтах нередко есть функция проверки размера, добавила эксперт. Тогда можно измерить обхват бедер, груди и талии и подобрать одежду по своим параметрам.

Видео может рассказать об одежде больше, чем фото. На видео сложно скорректировать неровные швы и проще понять, как выглядит вещь в динамике, отметила Дембикова.

— Если бренд дает возможность видеопросмотра, а она есть у большинства крупных ритейлеров, обязательно посмотрите. По видео намного проще понять, как садятся вещи и как себя ведут, какой материал и насколько он устойчивой формы. Стоит обратить внимание и на качество швов. На фото его могут скорректировать, а на видео чаще всего видно реальную картину, — объяснила стилист.

Дополнительной страховкой в таком случае станет функция возврата. Лина Дембикова советует узнать больше об условиях и сроках, в которые можно вернуть одежду.

— Если на сайте есть возможность заказать несколько вещей с примеркой и оформить возврат тех, что не подошли или не понравились, проблем возникнуть не должно, — заключила стилист.