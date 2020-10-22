Российский певец Стас Костюшкин решил посоревноваться в шпагате с серьезным противником в лице бывшей балерины Анастасии Волочковой. Исполнитель разместил в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой он демонстрирует выполнение шпагата. Подробнее в материале Nation News.

Бывший солист группы «Чай вдвоем», 49-летний певец Стас Костюшкин нередко радует подписчиков фотографиями, демонстрирующими его физические возможности. Одним из таких ставшим уже классическим — шпагат.

Костюшко практически касается телом пола, сидя в шпагате, а на лице у него читается крайняя степень сосредоточенности. На фото он в серой олимпийке, белых носках и в шортах.

— Сейчас начнут писать: ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат, — шутит Костюшкин в описании к фото. — Дорогие мои, в моем возрасте очень легко сесть на шпагат — встать потом невозможно.

Подписчики поддержали артиста своими юмористическими высказываниями. Одна подписчица поинтересовалась, удалось ли ему в итоге встать или он так и передвигается в такой позе.