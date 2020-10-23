Популярный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на замечания музыканта Сергея Шнурова. Пригожин разместил публикацию в Instagram, которую посвятил исполнителю. Подробности в материале Nation News.

Война между звездами Шнуровым и Пригожиным началась еще во время самоизоляции коронавируса. Музыкант раскритиковал продюсера за то, что тот жаловался на нехватку денег из-за коронавируса. Через какое-то время продюсер со своей женой певицей Валерией поехал отдыхать в Дубай, что не могли не отметить поклонники. Некоторые фолловеры начали писать гневные комментарии «обнищавшим» звездам. К таким сообщениям присоединился и Сергей Шнуров, который тоже высмеял отдых.

Продюсер недолго думая опубликовал ответный пост. На фото запечатлен Пригожин с Валерией и Шнуровым.

— Спасибо тебе, Серега, что не забываешь про нас. Добрая ты, бескорыстная душа. С той частотой, которой ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате, — иронично отметил Пригожин.

Поклонники артиста отметили, что собрались увидеть «второй сезон» «разборок» звезд. Также отметив, что благодаря публикациям артисты делают бесплатный пиар друг другу.