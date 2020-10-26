Пресс-служба Первого канала — Максим Ли

В интервью ФАН российский фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, что у него с его партнершей Ольгой Бузовой обязательно должна происходить «химия» во время выступлений на шоу «Ледниковый период». Иначе нет смысла выходить на лед.

Дмитрий Соловьев, чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ответил на распространившиеся слухи о том, что у него якобы случились романтические отношения с телеведущей и певицей Бузовой.

— Я вижу, конечно, что это обсуждают, но все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем, — сказал Соловьев. — Все равно это образ мужчины и женщины, это образ любви! И очень важно — сделать именно эту «химию» на льду.

По словам фигуриста, он и Ольга Бузова демонстрируют не просто фигурное катание.

— Мы хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, а не на то, как мы откатали и запыхались, — отметил собеседник ФАН. — «Химия» должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов.

Соловьев философски относится к обсуждению вокруг их пары и на многие вещи просто не обращает внимание.

— Какой смысл мне тратить на такие вещи свое время? — заявил заслуженный мастер спорта России. — Если честно, у меня его сейчас и нет вовсе. Но просто не понимаю, откуда у людей столько времени, чтобы сидеть в Instagram и все это «перетирать».

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев являются одной их четырнадцати пар в текущем, сезоне популярного спортивно-развлекательного шоу Первого канала «Ледниковый период».