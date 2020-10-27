Фото: Агентство городских новостей Москва

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова сделала еще один снимок для своей коллекции фотографий необычного шпагата. Она опубликовала его в своем аккаунте Instagram. Подробнее в материале Nation News.

На фото Анастасия предстала в алом спортивном костюме из худи и штанов. Сама прима позирует в своей знаменитой позе. Она, уперев руки в бока, сидит на роскошном диване в поперечном шпагате. Взгляд Анастасии транслирует вызов, как будто она смотрим на невидимого гостя своего блога. Примечательно, что на фото Анастасия с нюдовым и неброским макияжем. Как сказала сама прима, по ту сторону камеры находился ее возлюбленный, личность которого обсуждается в Сети.

«Прекрасное светлое утро в новом домашнем костюмчике глазами любимого», — пишет Волочкова в описании под фотографией.

Впервые прима-балерина показала своего нового бойфренда в начале октября — Волочкова опубликовала фотографию на фоне камина. Она запечатлена в объятиях мужчины. Личность кавалера неизвестна, так как на снимке он стоит спиной к камере.