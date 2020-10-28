Пресс-служба Первого канала

Руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина в беседе с ФАН оценила совет ведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой.

Популярная сваха Первого канала российского телевидения дала советы русским женщинам о том, как правильно нужно вести себя в отношениях с мужчинами. По ее мнению, времена рыцарей прошли и те, кто готов покорять женщин, давно перевелись.

— Демократические отношения и равенство полов сделали свое дело. Женщинам нужно быть менее категоричными в своих требованиях при выборе спутника жизни, — заключила ведущая.

Психолог Оксана Гордина имеет другое мнение. Она уверена, что женщина сама притягивает к себе мужчин того или иного склада.

— Я бы не сказала, что у нас перевелись джентльмены или Дон Кихоты, просто женщинам они не всегда попадаются. В первую очередь нужно начать с себя и понять, почему на пути встречается определенная категория мужчин. Нужно проанализировать свои мысли, свою жизнь и отношение к ней, — говорит эксперт.

Роза Сябитова отметила, что в отношениях с мужчиной нужно придерживаться принципа «мало хотеть, надо действовать». Она также добавила, что нужно определить для себя золотую середину и не опускать планку. Сваха не рекомендует женщинам общаться с противоположным полом без любовно-брачной перспективы.

Психолог считает, для начала нужно найти гармонию внутри себя.

— Нужно определить свою позицию и осознать ее. Главное, научиться жить в гармонии с собой. Если в душе будет покой, то он будет и в отношениях с мужчиной. Важно уметь жить с самой собой, — убеждена специалист.