Вчера, 28 октября Медиагруппа «Патриот» и радиостанция «Радио 1» объявили о начале сотрудничества.

«Радио 1» — ведущая радиовещательная компания Московской области (основана в 1932 году («Радио Подмосковья»). В эфире и на сайте радиостанции освещаются актуальные новости общественной жизни страны и региона, выходят авторские программы экономической и культурной направленности, а также интервью с политиками, бизнесменами, общественными деятелями, актёрами, музыкантами. «Радио 1» слушают более 5 000 000 человек ежемесячно.

К тому же, это лучшее региональное СМИ в экономической журналистике по итогам XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

— Мы рады началу сотрудничества с «Радио 1». Это радиостанция для культурных и образованных людей, которая предоставляет интересный и качественный контент. Круг наших партнеров, с которыми мы работаем в целях формирования позитивного информационного пространства России, продолжает расширяться. Мы надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с легендарным и уважаемым «Радио 1». Работа в FM диапазоне позволит нам охватить еще более широкую аудиторию и расширить форматы вещания, — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

— Медиагруппа «Патриот» — заметная фигура в российском информационном пространстве. СМИ, входящие в медиагруппу, быстро реагируют на актуальную новостную повестку. У них определённо уникальный стиль и почерк, нетривиальный подход к журналистике. В этом мы очень схожи, поэтому наши профессиональные пути сошлись, и теперь мы движемся в одном направлении в статусе официальных партнеров, чему искренне рады. Выражаем огромную благодарность медиагруппе «Патриот» за возможность сотрудничать с лучшими в своем деле — сказала главный редактор «Радио 1» Марина Кулагина.