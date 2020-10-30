Популярной певице Земфире пришел положительный результат теста на коронавирус 26 октября. Она проходит лечение дома. О том, как себя чувствует певица и какое у нее самочувствие, рассказала российская актриса и режиссер Рената Литвинова. Подробнее в материале Nation News.

Сегодня в блогах обоих знаменитостей появились одинаковые публикации. На снимках изображен осенний пейзаж у реки. Под фотографией актриса сообщила, что подруга чувствует себя хорошо и передает привет фанатам.

Литвинова поставила под фото хештег с просьбой соблюдать режим самоизоляции. На публикацию отреагировали многие фанаты Земфиры, которые пожелали ей выздоровления.

«Господи… Спасибо!»;



«Выздоровления, музыка поможет»;



«Берегите себя! Здоровья», — прокомментировали подписчики осеннее фото.

Отношения Земфиры и Ренаты Литвиновой уже давно стали предметом обсуждения на телевидении и в Сети. Им приписывают романтическую связь, потому что они тесно общаются и много времени проводят вместе, а также создают совместные проекты. Знаменитости никак не комментируют эту информацию, только иногда дразнят фанатов намеками.