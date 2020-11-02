Диетолог и терапевт Ирина Громова в разговоре с Nation News рассказала, что в колбасе нет нужного количества белка и насыщенных жиров, чтобы обеспечить полноценное питание, но есть большое количество натрия, который вызывает задержку жидкости в организме. В связи с этим употреблять полуфабрикат часто вредно.

Гастроэнтеролог Инна Мазько считает, что настоящая качественная колбаса вполне может быть полезной для здоровья, так как в ней есть жиры, питающие организм при скудном рационе. Диетолог Громова при этом заметила, что качественная колбаса действительно может быть полезна, как и мясо, но стоимость ее будет намного выше.

— Переработанное мясо — не является основой в белках при правильном питании. Можно рассматривать колбасу, как источник белка и насыщенных жиров. Животные жиры содержатся в говядине, они полезны в том числе для выработки гормонов, — рассказала терапевт.

Диетолог считает, что если рассматривать колбасу, как продукт правильного питания, то пользы в нем намного меньше, чем вреда. Из-за большого количества натрия организм задерживает жидкость. Поэтому людям у кого есть сердечно-сосудистые заболевания лучше не включать колбасу в рацион.

— Копченая или полукопченая колбаса в любом случае неполезный продукт. Принцип правильного питания — сбалансированность. Разнообразие белка должно достигаться чередованием разных видов мяса, — подытожила эксперт.