Популярная российская певица Натали в честь дня рождения старшего сына Арсения показала его детские фотографии. Сын звезды приятно удивил поклонников певицы. Подробности в материале ФАН.

Натали стала матерью впервые в 27 лет. В своем блоге она поделилась с поклонниками редкими фотографиями на которых изображен маленький Арсений. На первых снимках певица с сыном на фотосессии, на других собирается на прогулку по городу, а в конце на финальных фото изображен взрослый Арсений, выпускник.

Фолловеры оценили старшего сына звезды. Арсения назвали «богатырем», «детиной» и «красавцем», отмечая его высокий рост и широкие плечи. Подписчики обратили внимание на внешность певицы, которая за два десятка лет не успела состариться.

«Поздравляю! Малыш вырос, а мамочка все такая же молодая и красивая!»;

«Наталья, за 19 лет вы совсем не изменились! А стали еще краше! С рождением сыночка!»;

«Ребенок изменился и вырос, а вот как сейчас выглядит сама мама спустя годы?» — отреагировали подписчики на публикацию знаменитости.

В отличие от других популярных звезд эстрады, Натали не злоупотребляет макияжем и самостоятельно ведет публичные страницы в соцсетях. Блог звезды состоит из трогательных семейных снимков и любительских фотографий природы, животных и маникюра.