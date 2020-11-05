В беседе с ФАН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что год для его семьи стал довольно непростым, а также коронавирус не прошел мимо. Рассказал о здоровье родных, финансовой нестабильности артистов, а также о том, что диагноз коронавируса поставили его дочери и сыну Валерии.

— Вчера дочку выписали из больницы. У нее было около 50% поражения легких. Благодаря нашим уникальным врачам 52-й больницы ее вылечили. У Валерии переболел сын. Сделали две прививки, не нарушаем предписания врачей. Дочка молодая, ее вчера выписали, чувствует себя нормально. Была температура 39, воспаление легких — все как положено с этой болезнью. Понимаете, эта зараза ведь и бессимптомно может протекать. Весь мир от этого страдает, — поделился Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что он с супругой переживает пандемию, как и все остальные. Стараются работать, но соблюдать меры предосторожности максимально.

— Обидно, что практически нет концертов. Мы сейчас находимся в Дубае, у нас тут съемка, фотосессия. Здесь для нас немного спокойнее. Мы подготовили подушку безопасности из расчета, что год-полтора могут быть трудности. Сейчас пишем песни, 6 ноября — релиз сингла, снимаем клип, процесс идет. Кризис закончится, мы все снова вернемся к нормальной жизни, — выразил надежду продюсер.

Семья Иосифа Пригожина и Валерии переживает, что практически во всем мире отменились выступления. Они стараются жить обычной жизнью, пропустить кризис мимо себя и не обращать на него внимание.

— Любому актеру нужна сцена, это и профессия, и жизнь. Это не просто ради денег делается, в этом смысл существования. Сейчас мы позволили себе отпуск, который у нас накопился за 17 лет. Стараемся пожить для себя, — подытожил продюсер.