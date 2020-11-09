Несколько месяцев назад в СМИ активно обсуждалась информация о том, что певица Татьяна Овсиенко имеет проблемы с алкоголем. Якобы это связано с конфликтом в семье с ее супругом Александром Меркуловым, которого она долго ждала из тюрьмы.

Певица была неприятно удивлена такими слухами о своей личной жизни и решила опровергнуть все лживые заявления, которые распространились в Сети. Поэтому артистка рассказала о своих планах на будущее, в которых она не исключила пополнение в семействе. Подробнее рассказывает ФАН.

— Мы вновь хотим стать родителями, часто говорим об этом. Мы люди верующие, много времени проводим за молитвой. Конечно, я понимаю, сколько мне лет, но есть разные способы, — поделилась Татьяна.

Муж артиски предложил возлюбленной воспользоваться услугами суррогатной матери, а сын Игорь не исключает вариант усыновления. Кроме того, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина считает, что женщина в возрасте 54 лет, ровно столько сейчас певице, может прибегнуть к оплодотворению через донорскую яйцеклетку.

— В возрасте 54 лет женщина не сможет забеременеть сама, однако с помощью донорской яйцеклетки стать мамой можно. При этом стоит учитывать общее состояние здоровья женщины, — отметила эксперт.

По словам специалиста, к каждому пациенту индивидуальный подход и он рассматривается отдельно. При планировании беременности рассматривается множество факторов: генетика, хронические заболевания и др. Но даже в таком возрасте есть шанс ощутить чувство материнства.

Пока певица о своей беременности официальных заявлений не делала — всё только в планах. Сейчас Овсиенко отдыхает в Крыму, она периодически радует своих фанатов совместными снимками с мужем и утверждает, что в их семье царит полная идиллия.