Агроном и эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в беседе с Nation News рассказала, что чай с сахаром нельзя употреблять в связи с тем, что он разрушает фтор, который полезен для зубов.

— В чае много фтора, который полезен для зубов. Когда вы добавляете в него сахар, он разрушает этот фтор, а это способствует появлению кариеса. Поэтому пить такой чай можно в редких случаях, когда вам плохо. Сахар является энергетиком. Как только он поступает в организм, он распадется, глюкоза мгновенно начинает работать вместе с калием и витамином С, которыми богат чай, — сказала эксперт.

Эксперт уверена, что организм быстрее усваивает чай, чем воду.

— Я не советую пить воду, потому что температура воды — в среднем 20 градусов, организма — 37 градусов. Для того, чтобы он ее усвоил, ему надо нагреть воду на 17 градусов. А когда вы пьете чай, он усваивается мгновенно, — отметила агроном.