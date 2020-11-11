Актер, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев выздоровел, переболев коронавирусом. Он сдал два теста, и теперь у него на руках два отрицательных результата. Подробнее рассказывает ФАН.

Сразу же после выздоровления он вернулся в Театр имени Ленсовета. Сегодня он впервые после болезни выходит на сцену к зрителю в постановке «Фальшивая нота» по пьесе Дидье Карона, которая была написана в 2017 году.

Это психологический спектакль, в котором участвуют два актера — Семен Стругачев и Артур Ваха. Журналисты связались со Стругачевым и поинтересовались его самочувствием и тем, как идет подготовка к выступлению.

— Здоровый я! У меня два минуса. Это мой первый спектакль после Covid, так что сегодня у меня практически премьера. С 18 октября у меня не было спектаклей. Всё это время я был на самоизоляции, — заявил ФАН Семен Стругачев.