Комик и телеведущий Илья Соболев в беседе с ФАН рассказал, как обстоят дела в индустрии юмора во время пандемии. Юмористы выступают на различных площадках, организаторы мероприятий стараются ограничить число посетителей.

— Есть ощущение, что людям уже не так страшно. Все к коронавирусу спокойно относятся, крупу не скупают. Я планирую на будущее выступления, конечно, но это пока под вопросом все. Можно запланировать, а потом кто-нибудь придумает, что нельзя выступать в больших помещениях. И все… — поделился Илья Соболев.

Артист рассказал, что у него из-за пандемии не состоялся тур. Выступления должны были пройти не только в РФ, но и в других странах, включая США. Все концерты были перенесены на 2021 год.

— Я в таком состоянии непонятном пребываю, вы знаете — это, наверное, какая-то новая реальность, и ее еще все не осознали — ни врачи, ни обычные люди. «Что это какое? Как это работает? И насколько это долго?» — вопросы без ответов. И шутки про коронавирус уже никому не интересны. Все уже отсмеялись, — подытожил Соболев.