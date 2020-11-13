Диетолог рассказал,а почему нельзя часто есть сосиски

Врач-диетолог клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова рассказала в беседе с Nation News, что есть сосиски можно не более одного раза в неделю. В них содержится большое количество соли и жира, а это вредно для здоровья и фигуры.

13 ноября отмечается день рождения сосиски. Их любят и взрослые, и дети во всем мире. Диетолог отметила, что сосиски входят в рацион питания детей в школе и в детских садах, но их употребление не должно быть частым.

«Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка», — рассказала врач.

Эксперт по питанию рассказала, что производители, чтобы удешевить продукт, используют загустители, соединители мяса, крахмал и другие вредные компоненты, которые нельзя назвать диетическими.

«Для того чтобы минимизировать всасывание жиров из сосиски, желательно комбинировать ее со свежей зеленью, свежими овощами. Крупы и макароны лучше не сочетать, потому что эти продукты и так слишком калорийны», — подытожила Русакова.